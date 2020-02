Nude y rojo pasión los tonos de labiales que están de moda

View this post on Instagram

Maquillaje colorido🌸 Hoy les traigo los productos que utilice con este maquillaje colorido, lo hice con colores complementarios que juntos crean una armonía. 1. Paleta crepúsculo los colores verdes y rosas. @voguecosmeticos 2.Rubor princesa @voguecosmeticos 3. Labial mate coloríssimo en el tono capuccino @voguecosmeticos Para obtener un acabado natural aplico finalmente un labial en tonos neutros, este es mi favorito de la moda natural. #soyvogueraco #soyvoguera #voguecosmeticos #modanatural #labialnude #maquillajecolombia #makeup #makeuplover