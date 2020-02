Belinda lleva un exclusivo saco Balmain durante la obra ’Hoy no me puedo levantar’

Belinda es conocida por su buen gusto y su aprecio por la moda, por lo que no nos sorprende que haya llevado el glamour a su más reciente proyecto. Ahora que la cantante forma parte del elenco de la obra 'Hoy no me puedo levantar', ha dado un giro tanto al personaje de 'María' como al vestuario que usa, pues este ha sido renovado con exclusivas prendas de diseñador.

Belinda llevó una lujosa bolsa Louis Vuitton y un vestido de tul para celebrar su más reciente éxito Belinda presumió el amor de sus fans con fotografías en las que posa usando un hermoso mini vestido de tul y una costosa bolsa.

Belinda hace su debut en el teatro con una prenda de edición limitada

En sus más recientes fotografías compartidas en redes sociales, la famosa dejó ver que en uno de los actos aparece sobre el escenario usando una chaqueta de terciopelo negro con perlas bordadas, perteneciente a la colección de edición especial entre la casa de moda Balmain y la cadena H&M que salió a la venta en 2015.

La colaboración entre estas dos marcas fue uno de los lanzamientos más esperados por los amantes de la moda por tratarse de una casa de lujo creando piezas exclusivas a un precio accesible para la tienda fast fashion. La chaqueta que usa Belinda en la obra, tuvo un precio aproximado de 549 dólares cuando salió a la venta.

Belinda - Instagram

Esta es la primera vez que Belinda incursiona en el teatro. En un video compartido a través de sus redes sociales, la actriz confesó que había sido un gran reto para ella participar en la puesta en escena, pero se sentía segura y agradecida por el apoyo de sus compañeros y sus fans.

