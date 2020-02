Danna Paola demuestra cómo se llevan los pantalones de cuero en 2020 con este look

View this post on Instagram

‪𝑷𝒂𝒔𝒂𝒓 𝒅𝒆𝒃𝒂𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒆𝒔𝒄𝒂𝒍𝒆𝒓𝒂.‬ ‪𝐴𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑎𝑛𝑎𝑟 𝑙𝑜 𝑠𝑎𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒.‬ ‪#EstoySalada ‬