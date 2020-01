Ecuador: aprovecha los saldos de ropa con estos consejos

View this post on Instagram

⚪️ En el #video de hoy te traigo 3 sencillas formas de combinar una blazer negra, que por supuesto es básica en el clóset de hombres y mujeres. 1️⃣ Para irte de farra la puedes combinar con camisa, unos jeans rotos y botas. 2️⃣ Para un evento más casual puedes llevar la #blazer con un pantalón de vestir y unos mocasines (que regresan com fuerza este 2020) 3️⃣ Si vas al cine, la universidad o algo más relajo, llévala con #jeans u las zapatillas deportivas y para darle un toque diferente, súmale un accesorio fabuloso en este caso llevo uno de @yuoma_hats 🆕 Y es que en realidad hay miles de formas de combinar una blazer, es cuestión de imaginación, recuerda que esta prenda luce con todo. Cuéntame ¿qué otras combinaciones quisiera ver? ✔️ . . . . . . #modaparatubolsillo #sirpatricionieto #hacks #fashionhacks #outfits #ootd #moda #ecuador #quito