Tres sencillos trucos para cuidar las pestañas

Las pestañas son claves en esa mirada de impacto que tanto te gusta lucir. Así como aplicarle máscaras de pestañas en básico para un buen maquillaje, desde el más sencillo hasta el más sofisticados, es importante cuidarla para que estén saludables y cumplan su función estética y de belleza.

Aunque no lo creas, es importante darles a las pestañas el cuidado que necesitan para evitar que se debiliten, o peor aún, que se caigan.

Considerando esta premisa te presentamos algunos tips que puedes poner desde ya en práctica para mantener siempre perfectas y saludables tus pestañas.

Aceites para cuidarlos

Uses o no uses maquillaje hidratar las pestañas es importante, así que debes aplicar algún aceite que vaya de acuerdo a lo que necesitas.

Desmaquillarse

Al momento de desmaquillarte el rostro no olvides hacerlo con tus pestañas, pues el rímel a fin e mantenerlas rígidas, las puede secar, por lo que podrían quebrarse con mayor facilidad. Usa la cantidad necesaria y realiza el proceso con cuidado.

Aplica poco rímel

Aplica una capa sencilla de rímel, recuerda que este cosmético endurece las pestañas, entonces puede ponerlas frágiles. Así que, mientras más capas crees, más grueso y más frágil se sentirán. Así que en la próxima aplicación recuerda aplicar una capa más fina por la salud de tus pestañas.

