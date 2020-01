Galilea Montijo muestra su atuendo más arriesgado con un mini vestido y botas largas

Como ya es su costumbre, Galilea Montijo compartió su look del día con sus seguidores a través de redes sociales, mostrando su lado más atrevido con un look total black en el cual combino diferentes prendas de diversas texturas que elevaron su look.

Galilea Montijo muestra la mejor forma de armar un look para un día frío

La conductora eligió un atuendo negro para los días de frío compuesto por una blusa de manga larga y cuello alto debajo de un mini vestido de mangas amplias con una fotografía estampada, medias negras con puntos y botas largas de tacón alto a la altura de la rodilla.

Para complementar su look, la actriz recogió su cabello en un peinado con raya en medio para mostrar sus aretes largos color plata. Su maquillaje fue natural en tonos neutros.

Galilea Montijo - Instagram

Gracias a la combinación de diferentes capas de ropa, la famosa pudo lucir un vestido corto durante un día frío. El secreto para copiar el estilo de Galilea, está en vestirse por capas, comenzando por la ropa más ajustada se van agregando prendas. Para crear un look monocromático como el de la actriz, es importante que todas sean del mismo tono para crear una apariencia uniforme.

