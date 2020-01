Cortes y colores para el 2020: Estos son los look que se usarán según las celebridades

Vacaciones y verano en esta parte del mundo significan temporada de premios y estrenos en la otra. Mientras disfrutamos de los días largos y aguantamos las altas temperaturas, nuestras celebridades favoritas están en un período clave para sus estilos: las alfombras rojas ya llegaron y las novedades en series y películas nos dejan las primeras pistas sobre las tendencias que veremos los próximos meses.

“El balayage murió. Estas modas llegan tarde a Chile, así que lo vamos a seguir pillando por lo menos un año más”, dicen Karina Valle y Valentina Campos desde el podcast Clase Básica (@clasebasica), contándonos que la retirada de esta tendencia nos deja con otras que vienen fuerte en varias de las actrices que seguimos.

Si los años pasados el balayage se robó miradas totales en actrices como Jessica Alba, Kate Mara o Sarah Jessica Parker, pareciera que en este 2020 ese look es cosa del pasado y dejaremos de verlo tan seguido, al menos, en la pantalla grande.

Bloques de color y raíces protagonistas

“El fin de este estilo le da paso al regreso de las black roots: raíces oscuras con el pelo de otro color, que puede ser rubio u otro”, aseguran. ¿Y a quién hemos visto con esta moda? A Kristen Stewart en la recién estrenada Charlie’s Angels, y a la modelo y personalidad de TV e internet, Hailey Bieber, quien ha aprovechado las tonalidades castañas y rubias para darle profundidad a la parte alta de su cabello.

Si hay alguien que ha llevado al extremo la idea de dividir en dos colores el pelo, es la cantante Billie Eilish, quien, sin protagonizar películas o las imperdibles de Netflix, suele conquistar alfombras rojas con atrevidos looks, que ya son estampas personales e inspiraciones para las millones de seguidoras que ven sus videos y conciertos.

“Los bloques de color se vienen con todo. Este doble color se volverá aún más presente. Es muy juvenil y nos permite ocupar colores chillones”, cuentan desde Clase Básica. Con esta técnica se logra un contraste interesante entre dos colores naturales, uno de fantasía y el propio. Incluso, pueden ser dos fantasías, como ha lucido la cantante en eventos de Gucci y Chanel durante las últimas semanas.

Bob y Pixie

“Otra tendencia que vemos en actrices, y que viene bastante, son los cortes estilo pixie o bob”, agrega. Se trata de cortes cortos, melenas cómodas que volvieron a la palestra gracias a la modelo Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford. Ahora, aparece en todos lados: en la actriz y novia de Cara Delevigne, Ashley Benson, quien planea sorprender en la película The Birthday Cake, junto a Penn Badgley y Ewan McGregor; o en el look corto de Zoë Kravitz, quien, luego de cautivarnos con sus trenzas en Big Little Lies, la exitosa serie de HBO, se atreve con un corte bob, con el que seguramente la veremos en la nueva entrega de Batman, agendada para el 2021.

Color fantasía

“La primera semana de febrero, se estrena en Chile Birds of prey, la película que vuelve a retomar el mítico personaje de Harley Quinn, interpretado por la australiana Margot Robbie. Esta vez, la supervillana se reinventa después de abandonar al Joker y pasa de los colores rojo y azul a otros más pasteles, con un maquillaje menos invasivo, que mantiene la esencia femenina de una persona que, esta vez, se toma más en serio a sí misma, y que tiene vida propia fuera de su amante”, explica Karla Sánchez (@karla.snchzlyr), periodista de series y cine en Súbela Radio.

Lo mismo pasa con uno de los fenómenos del año pasado: el rubio encantador de El mundo oculto de Sabrina, de Netflix. “Kiernan Shipka interpreta a la bruja adolescente de una manera mucho más oscura que la versión de los noventa. Hacia el final de la temporada pasada, el pelo de Sabrina pasa de rubio claro a un “total bleach”, una tonalidad blanca, que en Chile hemos visto su popularidad crecer, tanto en las mujeres jóvenes como adultas”, agrega.

Una fantasía un poco más tradicional es lo que ha mostrado Anne Hathaway en la serie Modern Love, de Amazon, donde la vemos con una tintura roja que también se convirtió en opción para varios looks de alfombras y eventos. Por ejemplo, Zendaya apareció en alguna oportunidad con esta tonalidad. La protagonista de Euphoria, seguramente, volverá a marcar tendencias, y a darnos ideas de looks y maquillajes cuando vuelva con su segunda temporada, prometida para este año.

Chasquillas alocadas

Las especialistas de Clase Básica no tienen miedo en decirlo: las chasquillas se llevarán el 2020 para todas; flequillos con rulos, partidas en medio, a media frente, o la última bomba llamada shaggy. “Está de mega moda esta opción. Lily Allen luce un corte bob con flequillo tradicional, a Jennifer Garner la vemos con una clásica chasquilla abierta”, mientras que Miley Cyrus y Selena Gomez han sorprendido con una onda alocada, no tan simétrica, y que da una sensación espontánea y desgreñada, que es la traducción exacta de shaggy.

Una chasquilla corta como lo hizo Emma Watson, Zendaya o Lupita Nyong’o, o una para el lado como ya vimos en Dua Lipa, Emma Stone y Amandla Stenberg. Las opciones sobran.

Clásicos

“Así como Joaquin Phoenix llamó la atención por su transformación física en Joker, en las categorías de premios que apuntan a las mejores actrices de la temporada también se repite este fenómeno”, señala Karla. “Por ejemplo, Renée Zellweger está recibiendo las mejores críticas de su carrera por su actuación como Judy Garland, que se enfoca en los trágicos últimos años de la vida de la actriz. Uno de los puntos que más se ha destacado es su impronta corporal, por lo cual el maquillaje se centró en, prácticamente, demacrar su rostro. Si bien esta parte no es algo que sea una tendencia, sí lo es el pelo que usa: el mismo estilo de la actriz que murió a los 47 años, en el Londres de 1969”, agrega.

Un castaño corto por sobre las orejas y empujado hacia arriba con una sutil chasquilla levantada. “Este estilo también lo lleva Scarlett Johansson en Marriage Story, que estuvo nominada a seis Globos de Oro, incluyendo una nominación para la actriz, que en la película pasa de un rojizo cobre a un rubio, pero manteniendo la tradición del corte pixie”.

