Estos 5 tonos de labial serán tendencia e 2020 y son perfectas para las morenas

📰Como se pueden dar cuenta uno de mis colorsitos favoritos es el rojo🤷🏽‍♀. Y bueno por supuesto los clásicos nunca pasan de moda, mejoran, se moderniza, pero no pasa jamás de moda, admito que amo con locura un cateye con labios rojos💋💋💄💄!!. . . Quiero contarles una cosita que encontre por aquí, el significado del labial rojo💄, sabemos que dicen que el rojo es un color que simboliza pasión y sensualidad. En realidad el verdadero significado de la creación del labial rojo! O por lo menos una de las razones es que en 1912 en New York ocurrió una manifestación importante que prácticamente determinó que el labial fuera finalmente aceptado socialmente, las mujeres pintaron sus labios de rojo, dándole un significado de independencia, rebeldía, poder! 💪💪💥💥💄 . . Me encanto leer eso ya que en la sociedad y aún así en el 2019 hay personas que todavía identifican o describen a una persona simplemente por un labial! Cuando mujeres lo utilizaron como símbolo de poder!!!❤❤❤💋💋💄. . . Espero que les guste tanto como a mi 😍 como uno de mis post recientes, creemos más y destruyamos menos! . . #makeupartist #makeuprome #rome #redlips #labialrojo #rossettorosso #labiosrojos #powergirl #kikomilano #benefitcosmetics #italy #urbandecaycosmetics