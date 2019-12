El tinte rojo será tendencia para 2020

View this post on Instagram

Según ustedes este el el mejor de los 6 colores que les mostré ! Para los que me preguntaron es el resultado de un cambio de look, la clienta venía decolorada, la prepigmentamos con 7-77 + h2o y luego aplicamos mezcla de Dusted Rouge. Para finalizar hicimos un gloss. Espero que les guste ! 🔥🧡👩🏻‍🦰.