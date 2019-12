Estos cinco colores de labial son perfectos para lucir en las fiestas de Navidad

View this post on Instagram

Loving this red lips and soft eyes combo ❤💄 ⭐Me encanta esta combinación de labios rojos y sombras suaves 💄❤ MUA: @makeupbyalaha · · · · Obsessed with the new liquid lipsticks from @laquedofficial from @laquenailbar ! They are super pigmented, last all day, and aren't as drying as many other liquid lipsticks I have tried. Definitely check them out! Face Primer @fentybeauty pro filter primer Foundation @toofaced born this way-light beige Concealer/contour @hudabeauty @hudabeauty shop concealer-coconut flakes Powder @maybelline fit me Blush @maccosmetics modern mandarin Highlight @anastasiabeverlyhills @amrezy highlighter Brows @anastasiabeverlyhills brow duo-medium brown Eyes @anastasiabeverlyhills @norvina Soft glam palette @inglot_usa gel liner @plouise_makeup_academy base Lips Inna, Kodak, Bella, and Ruby