Maquillaje color vino para el look más sexy de Navidad

Si estás buscando el look con el cual lucir sexy y sofisticada durante la noche más esperada del año, deberías considerar un maquillaje color vino, ya que además de ser uno de los colores de temporada, es perfecto para adaptarlo a cualquier tono de piel. Así que si quieres lograr una apariencia seductora, sigue estos tips que te ayudarán a captar todas las miradas.

Maquillaje color vino para Navidad

Dale un giro sexy a un maquillaje natural con labios rojos

Si tu estilo es usualmente discreto y no te gusta llevar maquillaje muy cargado, puedes agregar un toque de color en tus labios para darles más volumen y protagonismo.

Maquillaje color vino - Pinterest

Combínalo con un cat-eye

Si quieres convertir tu maquillaje en una versión más sexy en solo minutos, delinea tus ojos con un cat-eye definido que acompañe tu labial preferido.

Maquillaje color vino 2020 - Pinterest

Lleva este color a tu maquillaje de ojos

Para un look monocromático vino, solo necesitas una paleta de sombras con tonos rojizos y marrón. Procura dejar tonos nude cerca de tu lagrimal y aplicar los tonos más oscuros en en otro extremo de tu párpado para un efecto degradado.

Maquillaje vino - Pinterest

Dile sí al brillo

Navidad es la mejor época para explotar el brillo en nuestro maquillaje, así que no tengas miedo de agregar un toque de glitter a tu look.

Maquillaje de ojos color vino - Pinterest

Monocromático

Los looks monocromáticos serán la tendencia de esta temporada. Para lograrlo solo necesitas encontrar tonos muy similares de maquillaje de ojos y labios, además de procurar llevarlo con colores neutros en tu atuendo para no crear demasiados contrastes en tu look.

Maquillaje 2020 - Pinterest

