Los 3 nuevos diseños de cejas que serán tendencia en el 2020

4 nuevas tendencias en cejas Las cejas vuelven a acaparar la atención con propuestas diferentes e innovadoras. A todo color Divertidos pigmentos se apropian de las cejas para marcar un nuevo acento. Trazos inusuales Dibujadas por encima de las naturales, y con ángulos pronunciados, dan un toque surrealista. Desvanecidas En las pasarelas, los makeup artist experimentaron con cejas casi inexistentes. Al natural Otra tendencia dominante fue celebrar las particularidades de las cejas en su estado original y mostrarlas tal como son Cuéntame… Te atreves a ser tendencia??? Te leo.. 😉 #cejasperfectas #cejas #nuevatendencia #tendenciaencejas #cejasalnatural #cejasdesvanecidas #cejasinusuales #cejascoloridas #cejascolor #makeupcejas #cejasnaturales #coloridas #cejasinnovadoras #microblanding #pasarela #tendenciasdebelleza #tendenciapasarela #glamourbelleza #tipsbelleza #cuidadopersonal #pigmento #surrealismo #maquillajedecejas #cejasmaquilla