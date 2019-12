Mira los colores que más resaltarán en el maquillaje de Navidad

Se acercan las fechas navideñas y con ella diferentes eventos sociales para compartir con los amigos, los compañeros de trabajo y la familia. Así que nada mejor que estar claros con las tendencias que destacarán en esta temporada en lo que respecta al maquillaje.

Para esta temporada el maquillaje se caracteriza por el uso de sombras en colores metálicos, especialmente las doradas, tonos marrones y violetas para los ojos, mientras que para los labios los tonos rojos, nude y rosas son los preferidos entre las mujeres.

Es importante cuidar de los mínimos detalles para lucir natural y radiante. Comienza con una base muy natural, para cubrir las imperfecciones y emparejar el tono de la piel.

Ojos llamativos

Si en el maquillaje quieres destacar tus ojos, lo más recomendable usar de base la sombra dorada en todo el parpado y luego aplicar tonos como marrones o violetas para darle más intensidad a la mirada. Si vas a delinear, puedes hacerlo tipo "cat eye" para un look dramático. Y termina con la máscara de pestaña para una mirada más impactante.

Mejillas

Prefiere el blush en tonos rosas, que no sea muy llamativo. Para finalizar puedes usar unos brillos dorados para iluminar tu rostro, cuello y escote.

Labios rojos

Si prefieres que tus labios sean el centro de atención, elige el color rojo que es perfecto para esta temporada, en sus diferentes tonos, puedes escoger desde tonos naranjas y cerezas, hasta rojos oscuros.

Delineados

Puedes o no utilizar delineador negro o café, para el parpado de arriba o el de abajo, no lo uses en ambos parpados, de preferencia es mejor escoger una línea delgada y después aplica máscara en las pestañas.

