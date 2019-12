Conty Ganem revela sus mejores secretos para mantenerse saludable y rejuvenecida

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Fue un proceso largo. La verdad, de chica nunca acepté mi cuerpo, porque estaba pasada de kilos. Probablemente, por mi entorno, fue aún más difícil, ya que sufrí bullying en el colegio. Hace tres años, hice un tratamiento en la Clínica Terré para bajar de peso, y me di cuenta que me aceptaba, que tenía atributos que me hacían distinta y especial. Si bien no tengo cuerpo de modelo, soy una mujer normal y feliz.

¿Qué desayunas normalmente?

El café cortado con leche descremada no puede faltar en la mañana, además de unos rollitos de pechuga de pavo cocida con ricota o quesillo light.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

¡El pollo! (ríe). Mi dieta siempre es en base a proteínas y verduras verdes, además de lácteos.

Actividad deportiva favorita

Pilates, ya que por mi problema en la columna (soy operada de escoliosis dos veces), no puedo realizar actividad física muy potente.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

Las cremas hidratantes de rostro con color. Con ellas se disimula un poquito, además de encrespar y maquillar las pestañas. Hace un par de meses, me inyecté ácido hialurónico en las ojeras, lo que renovó mi aspecto. ¡Nunca más se me notaron las ojeras!

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

Me maquillo muy poco, sólo para eventos especiales.

¿Cómo cuidas tu piel?

En las mañanas, me aplico crema hidratante y me paso la Moon Cleaner de Ga.Ma, que tiene un cepillo de silicona que elimina las impurezas. En la noche, me limpio la piel con agua micelar, me paso nuevamente la Moon Cleaner y termino con crema hidratante antilíneas de expresión. A veces, me paso un roll-on de la misma marca, que también ayuda a la circulación, reduce las ojeras e hinchazón.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Para esconder las canas, Fernando Avendaño, del salón de Hugo Guerra, me aplica un tonalizante con masaje de hidratación.

¿Secreto de belleza heredado?

Mi abuela siempre me dice que ponga las uñas en aceite de oliva tibio para fortalecerlas.

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

Comer a deshora y la falta de agua. Dejé el azúcar y los carbohidratos en el día a día. De vez en cuando, consumo, pero es mucho más sano no hacerlo.

Te recomendamos: