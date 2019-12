Cómo lograr un falso bob fabuloso para la fiestas de Navidad

View this post on Instagram

Estamos de juernes!!!! 👻 🎃 Que os parece este falso bob? No es ideal!? 👻 🎃 Ya tenéis todo listo para la noche de Halloween!? Recordamos que mañana la Pelu permanecerá cerrada! Nos vemos de vuelta el sábado! Feliz Halloween 👻🎃• • • • #falsobob #hair #hairstyle #wedding #peluqueriavalencia #lookoftheday #event #boda2019