Dayana Amigo revela las claves para mantener su pelo sano

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Creo que uno tiene que amarse tal cual es. Si no sucede, hay que trabajar porque así sea. No sólo en la parte física, hablo en todo sentido.

¿Qué desayunas normalmente?

Trato de hacerme rutinas para alimentarme bien, pero me cuesta. Desde un tiempo, tomo desayuno todos los días: un pan integral con huevo y, cada dos días, sólo desayuno una fruta.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

Frutos secos, plátano y huevo.

Actividad deportiva favorita

Ir a Figurella, ojalá tres veces por semana. Allí hago 30 minutos de ejercicios en una cabina térmica, más 15 minutos de oxigenoterapia y 15 minutos de presoterapia.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

No tengo. ¡Asumir no más!

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

Si no estoy grabando, no me maquillo.

¿Cómo cuidas tu piel?

Tengo la piel muy seca y deshidratada, por eso uso hartas cremas: de noche, de día, sérum y contorno de ojos. También, trato de ir regularmente a Medsthetik por una limpieza facial.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Intento lavármelo día por medio o cada dos días. Lavado por medio ocupo crema para masaje y, si está muy seco, un poco de aceite.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

No maquillarse, tomar harta agua y mantenerse hidratada.

¿Secreto de belleza heredado?

Ni mi mamá ni mi hermana se maquillan. Creo que es lo mejor.

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

¡Mi mamá es muy buena para el sol y yo también! Me ha costado mucho adquirir el hábito de usar bloqueador todos los días.

