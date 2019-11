El Soap Brows están de moda, conoce de qué se tratan para lucir unas cejas magníficas

View this post on Instagram

💕✨ @milybarbe @theindustryla @alexevansphotography #makeupbyme … Once again… @litcosmetics came throughhhh with the neons BEYOND PINK on the eyes … @lancomeofficial on the lips …. #mua #promua #beauty #fashion #style #pink #redlips #beautyeditorial #model #glam #70sstyle #80smakeup #eyebrows #soapbrows #igers #lfl #picoftheday #igdaily #anastasiabeverlyhills #brows #makeupmafia #promakeup #style #love @theartistedit