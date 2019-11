Fernanda Hansen nos cuenta sus secretos para una piel saludable

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

¡Poco a poco! La edad ayuda mucho a entender que el cuerpo no sólo es una imagen, sino también una bella herramienta para tantas cosas: abrazar, caminar, correr. Debemos cuidarlo.

¿Qué desayunas normalmente?

¡Muy mal, yo! Soy pésima para el desayuno. Debo esperar un par de horas antes de comer algo, pero inicio el día con agua con jugo de limón, que supe, servía para limpiar el cuerpo. Luego, tomo un café cortado y después como alguna fruta.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

Me encanta el té verde. Si a los chinos les funciona, pienso que a mí también.

Actividad deportiva favorita

¡Figurella! Tuve la suerte de conocerlo tras el nacimiento de mi hija y me encanta. Son 30 minutos de ejercicios localizados en una cabina a 37° de temperatura (no soy de horas en un gimnasio), más 15 minutos de oxigenterapia, que tiene múltiples beneficios para la piel y 15 minutos de presoterapia. Me ayuda a tonificar, me relaja y es 100% efectivo para eliminar grasas. Es mi terapia.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

Un buen corrector de ojeras (ríe). Y mucho líquido para hidratarse.

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

Trato de no maquillarme mucho en el día a día. Uso crema con factor solar, una BB cream con color y máscara de pestañas.

¿Cómo cuidas tu piel?

Ocupo factor solar siempre. ¡Imprescindible!

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Uso un shampoo a base de aceite y crema para peinar. Evito el acondicionador.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

Tomar mucho líquido. Infusiones y agua. Evito las bebidas gaseosas. Y me gustan mucho los aceites naturales para hidratar la piel.

¿Secreto de belleza heredado?

Sacarse siempre, sagradamente, el maquillaje todas las noches, aunque sea mucho el cansancio.

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

Las bebidas gaseosas. Era fanática, pero hacen pésimo.

