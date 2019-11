Errores comunes en los cortes de pelo que pueden hacerte lucir mayor

View this post on Instagram

Do you have Farrahnosis? An obsession with all things Farrah? 🤪🥰 Self diagnosed MyFarrah.com #flashback #prettyasapicture #fabulosfarrah #farrah #fawcett #myfarrah #farrahfawcett #farrahlenifawcett #charliesangels #extremities #sunburn #logansrun #70sicon #farrahfawcettmajors #betweentwowomen #foreverfarrah #november2019 #farrahfawcetthair #farrahnosis