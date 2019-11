La fotógrafa Roberta Rebori revela sus mejores secretos de belleza

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

La práctica de yoga me ha llevado a conocer y sentir mi cuerpo en aspectos bien profundos y sutiles. La meditación también ha ayudado en este proceso. Es importante tener presente que todo cambia constantemente, que nada es estático ni para siempre.

¿Qué desayunas normalmente?

Mi desayuno depende del ánimo y ganas que tenga cada día.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

La fruta.

Actividad deportiva favorita

Una de mis actividades deportivas es el esquí.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

Un mate, para estar siempre activa, o gotitas hidratantes para los ojos y spray facial. También estoy usando mucho piedras y rodillos faciales de jade y cuarzo ¡Me ha hecho fantástico!

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

Uso crema hidratante, ojalá con factor solar y color para disimular manchitas y un brillo para labios transparente. Además, sólo uso productos naturales.

¿Cómo cuidas tu piel?

Cada vez que me ducho me limpio con un limpiador facial. Posterior a eso me aplico suero en el rostro, bloqueador solar y crema. En la noche también me limpio la cara y uso crema de noche y crema para el contorno de ojos.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Me corto las puntas cada dos meses y, dependiendo si quiero que crezca rápido o fuerte, elijo la fase de la luna correspondiente. Además, una vez al mes, me pongo aceite de coco para dormir y uso aceite hidratante casi todos los días. Mi shampoo y bálsamo son naturales y sin químicos

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

Creo que las piedras de jade son un gran descubrimiento, ya que reafirman la piel. Aplicarlas es un ritual que te relaja y quedas con una sensación de frescura y energía muy rica para el día, o de relajo para la noche.

¿Secreto de belleza heredado?

Tomar agua es el mejor secreto de belleza.

