Latin American Fashion Summit 2019: Una mirada inmersiva a una potencia emergente

“Tu no puedes llegar a pedirle dinero a tu gobierno para desarrollar tu industria. Lo que tienes que hacer es hacer de tu industria un elemento relevante y sostenible para así mostrar a quienes poseen los recursos que esto debe ser apoyado”. Estas palabras tan sabias y certeras eran pronunciadas por Leonora Jiménez, directora de Mercedes Benz Fashion Week Costa Rica, país que está despuntando en talento de diseño de autor. De esta manera, en el conversatorio en el que participó sobre los retos de la industria latinoamericana junto al diseñador Esteban Cortázar, fungía una de las problemáticas que la moda en cada país de la región ha tenido que afrontar desde que ha conformado su industria textil: ¿cómo hacer que el talento creativo sea tomado en serio? ¿que venda? ¿cómo hacer que la moda sea relevante para la gente y también sea valorado el creador que decide hacer piezas como modo de vida?.

Esta y otras problemáticas concernientes a la industria de moda de la región, como artesanía, apropación cultural y sostenibilidad, fueron temáticas centrales de los páneles del Latin American Fashion Summit 2019, evento que el año pasado se realizó en Tulum y que en esta edición de Cartagena contó con expertos, diseñadores y speakers de talla internacional y con compradores de lugares como Nordstrom y Matches fashion para hablar sobre cómo trascender más allá de tener a un diseñador en las grandes pasarelas y poder impulsar más talento de maneras más coherentes y asertivas. “Este evento es muy importante, porque uno habla mucho de crear comunidad y acá lo estamos haciendo. Hablando de los temas, escuchándonos, descubriendo nuestros talentos, no importa qué tanta experiencia tengas, hay actores de todos los niveles. Esa unión es muy importante, la moda latina está teniendo un boom enorme especialmente en Colombia y por eso me parece imprescindible tener una plataforma para expandirla”, explica a PUBLIMETRO el diseñador Esteban Cortázar, quien es uno de los representantes latinos más famosos en las grandes capitales del mundo, especialmente en París. Cortázar, al igual que muchos colegas de varios países hispanohablantes, coincide en que mirar hacia lo propio ha hecho que la moda latinoamericana, gracias a creadores como Johanna Ortiz, Silvia Tcherassi y Paula Mendoza (también speakers del evento) entre muchos otros, hayan tenido espacio en grandes e-commerce y eventos de moda relevantes en la escena mundial.

Más allá de la estética

“Hay varios elementos atractivos en la moda latinoamericana. El colorido, la artesanía, los textiles interesantes, los accesorios, la apropiación de ese sentido de feminidad que hace que las piezas por ese estilo hacen que todos luzcan fabulosos. Es un gran trabajo. En este evento he entendido lo que es la industria y el talento que hay especialmente en su país”, le explicó a PUBLIMETRO Holli Rogers, directora de moda de la plataforma Farfetch. Y de eso se trata: no solo de tener conversaciones sino de que los compradores, amantes de la moda y actores de la industria de todas partes del mundo (la mayor parte de los asistentes no solo es de Latinoamérica y muchos de ellos son compradores de plataformas multimarca) pudiesen involucrarse con las piezas y propuestas de diseñadores de toda la región. Beachwear, accesorios, diseño prémium de Colombia y México, con diseñadores como el ultra talentoso Kris Goyri, por ejemplo, están en los stands que reúne el evento y allí los asistentes pueden adquirir sus piezas e intercambiar apreciaciones con los creadores sobre su trabajo. Asimismo, pueden vivir la experiencia de ciudad que ofrece Cartagena y entender a través de sus lugares esa esencia tropical chic que se ha consolidado desde Colombia como relato exitoso de latinidad.

Pero la industria va más allá de tener un modelo estético ampliamente replicable (ya Zara vendía masivamente en 2016 el top Tulum que hizo tan popular a Johanna Ortíz, por ejemplo). También va en tener conciencia sobre cómo hacer que los talentos, sean del mercado que sean, puedan llegar a consolidar marcas y así mover la economía local. Y claro, esto se logra uniéndose, que es el objetivo primordial del evento y es algo que en otras potencias emergentes, como África, con Lagos Fashion Week, ya han consolidado poco a poco al tener ellos una plataforma panafricana, cosa que solo en el Latin American Fashion Summit se ha podido lograr a nivel premium. Y eso también lo entienden las fundadoras del encuentro: la industria latina es joven, exuberante, pero debe cimentarse. “La idea es que los creadores tengan oportunidades reales de negocio y han venido compradores internacionales. Ha venido gente de toda parte del mundo para no solo aprender sino para conectarse con las propuestas. Ahora bien, las personas de fuera, en la industria como tal, se están empezando a interesar no solo por la estética sino por muchos creadores exitosos. Gente profesional que con su marca ha penetrado en el mercado internacional y no eso es fácil. Entonces vemos que es un momento muy importante para todos los creativos, pero en esta plataforma esperamos apoyarnos los unos a los otros y promover la unión y la comunicación”, explicó a PUBLIMETRO la emprendedora de moda Samantha Tams, una de las cofundadoras del encuentro. “Somos una industria muy nueva y maleable, eso al final del día nos ayuda a sobresalir. Y los latinos tenemos un capital humano y recursos naturales para hacer cosas impresionantes”, añade.

Y como se ha visto desde hace algunos años, sí que ha impresionado a nivel de las capitales de moda tradicionales y en la visión estética de influencers y celebridades, que a su vez moldean la forma de verse de muchas personas alrededor del mundo. Pero con el Latin American Fashion Summit 2019 se demuestra que se necesita más que eso y que deben existir espacios que generen conversaciones sobre problemáticas en países tan diferentes, pero tan idénticos a la hora de afrontar problemáticas y generar recursos y bases que potencien sus industrias creativas.

Destacado

Más de 40 propuestas de varios países latinos se pueden apreciar y adquirir en el showroom del evento.