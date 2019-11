Sigue estos 5 tips y luce bella sin maquillaje

De segura más de una vez te ha pasado que no tienes ganas de maquillarte, pero te preocupa no verte bien sin una gota de maquillaje. Pues tranquila, para que te sientas mucho más segura y presumas una piel radiante cuando no tengas maquillaje, te compartimos 5 tips que te harán lucir radiante sin maquillaje.

Limpia siempre tu rostro

Existen agentes en el medio ambiente que pueden causar oxidación en tu piel. Debes hacer una norma en tu vida donde la limpieza nocturna nunca debe faltar. Para esos días de mucho cansancio, procura tener unas toallitas desmaquillantes a la mano para pasarlas por tu rostro antes de dormir.

Exfolia tu piel una vez a la semana

Este proceso se encarga de eliminar todos los residuos de maquillaje, células muertas y bacterias de tu rostro, dejando una superficie mucho más limpia. Hazlo en movimientos circulares y del centro de tu rostro hacia afuera.

Cuida tus labios

Cada vez que te cepilles los dientes, pasa tu cepillo suavemente por tus labios en movimientos circulares. Obtendrás unos labios más suaves.

Despídete de la inflamación

Si algo que te impide ir sin maquillaje por un día son las bolsas debajo de los ojos entonces, guarda dos cucharas en tu congelador la noche anterior y antes de salir de tu casa colócalas un minuto sobre tus ojos. ¡

Toma mucha agua

Para lucir una piel radiante sin maquillaje ¡es indispensable beber agua! Además de ayudarte a eliminar las toxinas de tu organismo, una buena hidratación hace que tu piel se vea mucho más clara y luminosa.

Reaviva el brillo de tu cabello con acondicionador casero de aguacate y cambur Existen muchas opciones en el mercado y empleando ingredientes de uso común en el hogar.

Te recomendamos en video: