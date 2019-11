Mira de qué color debes teñirte el cabello si quieres disimular las ojeras

View this post on Instagram

Cabellos frios !!!👱 Rubio mediano cenizo en raices Con un efecto de iluminación en rubio beige extra claro y platino extra clarisimo! #blonde #blondhair #blondehaircolor #cabelloclaro #capelli #peloclaro #coloresdecabello #peluqueriamedellin #peluqueriabogota #olaplexbogota #olaplexmedellin #cabellorubio #cabellofrio