5 beneficios del aceite de oliva en el cabello

El aceite de oliva es uno de los ingredientes más especiales y predilectos en la cocina. Le da un toque incomparable a tus guisos, salteados y ensaladas, pero también puede ser un gran aliado en el cuidado de tu cabello.

“Los aceites son uno de los cinco agentes acondicionadores que ayudan a disminuir la aspereza del cabello, lo desenredan y ayudan a minimizar el frizz”, informó al respecto el portal Health Line.

Así que el aceite de oliva en el cabello puede ayudar a hidratarlo, reparando los daños en las hebras y dándole brillo a tu melena.

Beneficios del aceite de oliva en el cabello

Hidratación

El uso de químicos y planchas en el cabello tienden a resecarlo, así que puedes complementar tu acondicionador con un par de gotas de aceite de oliva para dejarlo suave y liso, reseñó el portal Be Beautiful.

Hace más manejable tu melena

Como elimina el frizz, este aceite te permite manejar mejor tu cabello, sin que se vea tan despeinado o rebelde. Será más fácil de moldear.

Efecto alisador

Al humectar el cabello, el aceite de oliva también permite mantener la textura del cabello liso.

Trata la caspa

Ayuda a alejar la caspa de tu melena. Tan solo tienes que aplicar una loción a base de jugo de limón y aceite de oliva para eliminar la caspa y humectar el cuero cabelludo. Pero no uses demasiado jugo de limón, no más de una cucharada o dos.

Elimina las puntas abiertas

Aplica un par de gotas de aceite en las puntas de tu cabello recién lavado, lo que ayudará a retener la humedad, manteniendo el cabello suave y manejable.

