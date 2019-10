Mira cómo dejarse el flequillo y lucir fabulosa

Quieres darle un nuevo aire a tu look y aprovechar el corte de cabello para disimular aquello que poco te gusta y destacar lo que, si te encanta de tu rostro, pero no sabes qué toque darle para lograr ese cambio que no sea tan radical. Pues, te damos una idea y puede ser abrirle paso al flequillo en tu vida.

Existen diversos tipos de flequillo, los hay largo, abierto y recto, también tupido, corto u otro que se lleva de lado.

El estilista Fernando Collar, precisó que "el flequillo es una gran idea para realizar un cambio de imagen. Su imagen se puede permitir ese pequeño cambio y es fácil de defender”.

¿Cómo llevar el flequillo?

En cortina con raya al lado para suavizar las facciones.

Extra largo, postizo, recto o asimétrico, desfilados para jugar con los rasgos.

Y es que existen múltiples versiones con las que lanzarse por el flequillo, el gran aliado para disimular imperfecciones, como una frente demasiado ancha o unos ojos algo pequeños.

Pero cuidado porque no todos los flequillos favorecen. Dependiendo de la edad puede servir de ayuda, ya que dulcifica, e ilumina la cara, pero por el contrario también puede contribuir a remarcar defectos.

Retocar el flequillo

Antes de decidirse por la manera de cortar el flequillo hay que tener en cuenta los remolinos, el tipo de pelo y las facciones del rostro, así que, nada como un experto para ayudarte.

Lo menor es que el flequillo se adapta a todo tipo de cortes: pixies, bob, midi y largos, pero siempre adaptándolos y con un buen consejo de tu peluquero.

Para mantener el peinado en forma conviene ir a la peluquería. Lo lógico es recortarlo una vez al mes.

