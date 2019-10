El nuevo look de Dua Lipa es ideal para quienes quieren pasar de morenas a rubias

Dua Lipa ha regresado a las redes sociales después de haber borrado todas las fotos de su cuenta de Instagram para anunciar el lanzamiento de su nuevo sencillo "Don't start now", pero esa no fue la única sorpresa para sus fans, ya que también regresó con un nuevo look rubio muy diferente a su cabello negro que había mantenido en meses pasados.

5 formas de iluminar el cabello negro: Conoce las técnicas que te ayudarán a cambiar de look Dale luz a tu cabello sin teñirlo completamente

Dua Lipa regresa con nuevo look

Este nuevo estilo es distinto al rubio que llevó en ocasiones anteriores, ya que en lugar de decolorar su cabello completamente para poder teñirlo de un tono más claro, aclaró solo la parte de encima del cabello, dejando el cabello de las partes bajas de color negro, creando una apariencia de cabello rubio mientras está peinado hacia abajo y dejando ver el contraste cuando se recoge.

Dua Lipa - instagram

Esta técnica permite crear volumen al mantener un tono base oscuro y clarar solo la parte de encima del cabello y es la mejor manera de no dañar todo el cabello con una decoloración agresiva que es lo que se requiere para pasar de un tono muy oscuro a uno muy claro.

Dua Lipa - instagram

Este efecto tal y como lo luce la cantante, queda mejor en pieles más claras, sin embargo puede adaptarse a cada tono de piel adecuando los colores que se eligen para el cabello, ya sean más claros o más oscuros con sub tonos rojizos o dorados dependiendo de la tonalidad de la piel y el efecto que se desea obtener. Si quieres saber cómo te quedaría mejor a ti, consúltalo con tu colorista antes de realizarte un efecto de color.

Te recomendamos en video: