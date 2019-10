Disfraces para Halloween: 5 ideas que serán tendencia y con las que brillarás

Se viene el 31 de octubre y de seguro ya tienes varias fiestas a las cuales asistir pero ¿has pensado en disfraces para Halloween?

En este 2019 fueron varios los personajes que dominaron la escena pop, entre el mundo del cine y la televisión, por lo que te presentamos las mejores ideas de disfraces para Halloween y ser la sensación de tu fiesta:

Joker

Definitivamente el más popular. La película protagonizada por Joaquin Phoenix es sin dudas la cinta del año y el disfraz de este villano icónico de Batman será el más demandado tanto por los chicos como las chicas.

Margott Robbie en Once upon a time in Hollywood

Uno de los disfraces de Halloween más originales del 2019 es este. Vuelve a 1969 usando botas go-go, una falda blanca y un ajustado cuello de tortuga negro. Riza las puntas de tu cabello de la manera más lúdica y pon la sonrisa tímida que sabemos que tienes.

Taylor Swift en el video de 'You need to calm down'

Este aspecto lo puedes lograr con unos pantalones cortos y un mono o una blusa corta por algo con un poco más de cobertura. Ponte gafas de sol, aretes en forma de corazón y un traje de baño debajo de un desagradable abrigo de piel sintética rosa.

Meghan Markle y el príncipe Harry

Si decides salir con tu pareja y deslumbrar, entonces entre todos los disfraces de Halloween que pueden escoger para coordinar este es el mejor. Para lograr el look de Meghan, toma notas de la elegante duquesa de Sussex este año vistiendo un vestido de esmoquin blanco con tacones de gamuza desnuda. Para Harry, un sobrio traje bastará.

Nadia de la serie 'Russian Doll'

Si te has sentido un poco muerta últimamente, adopta ese sentimiento y canaliza todas las vibraciones de Nadia que puedas. Usa un atuendo completamente negro con rizos despeinados, y definitivamente lleve contigo un cigarrillo.

