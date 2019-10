Estas son las mechas perfectas para iluminar tu cabello rubio

View this post on Instagram

Año tras año, Rubio sigue en tendencia, y aunque hay muchas formas de llevarlo, es importante que elijas el que mejor vaya contigo y tú personalidad… ✋🏻pero tranquila nosotros te ayudaremos a decidirte!… Las técnicas de fácil mantenimiento, son las preferidas de nuestras clientes… es por eso que el #balayage llegó para quedarse, y se ha convertido el 👑 en los salones en todo el mundo! ✨ Hair by @juanserivera7 Citas 👉🏼DM o WA 3155687510 • • #balayageombre #balayagebogota #rubiosperfectos #rubiosbogota #peluqueriabogota #blondebalayage #balayagerubio #modernsalon #cambiodelook #asesordeimagen #blondmeschwarzkopf #olaplex #blondehair