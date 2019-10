Isidora Ureta nos cuenta su rutina para cuidar la piel y mantenerla radiante

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Me fijo en lo que sí me gusta de mi cuerpo, parto por ahí y centro la mente en eso. Además, vivo la vida de manera positiva. Mi cuerpo es mi templo y, si me lo propongo, puedo hacer de él uno que me identifique y me haga feliz.

¿Qué desayunas normalmente?

Amo el té chai con mucha miel o un buen mate en ayuno. Después, como marraqueta con palta o huevo. ¡Todos los días!

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

La palta es mi alimento preferido.

Actividad deportiva favorita

El surf es algo que nunca uno deja de aprender. Es tan difícil, el progreso es tan lento, que hace que sea adictivo. Amo conocer el océano, esa conexión con el mar. El mar y el surf es lo que más me hace feliz en la vida.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

Tomar mucha agua y dormir lo que más pueda sin culpa. Usar una máscara en la cara y, ojalá, tirarme un piquero al mar, me da energía.

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

Lo que más me gusta es que me maquille alguien, me relaja y yo no lo hago muy bien. Intento que el maquillaje sea natural, encrespo mis pestañas, uso mucha máscara y sombra en tonos naranjos o rojizos que hace que los ojos se vean más claros, los destaca.

¿Cómo cuidas tu piel?

Amo las cremas de día y de noche con ácido hialurónico de Eucerin. Me aplico mucha crema en la cara y el pecho. Y refresco mi maquillaje, o mi piel, con el Mist Spray de la misma marca, que es mi favorito. Además, intento mantenerme hidratada tomando agua.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Es increíble, porque hago lo que todos dicen que no hay que hacer. Me lavo el pelo todos los días. Voy cambiando de shampoo y bálsamo, ojalá sean de manzanilla, y me aplico mucho aceite en las puntas. En la noche, uso una máscara para el pelo o mucho aceite.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

Duermo hacia un lado, entonces, en el pliegue de las pechugas se forma una arruga, por eso me pongo mucho aceite en esa zona del pecho antes de dormir.

¿Secreto de belleza heredado?

¡Paso!

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

Comerme las uñas, aunque mis dedos ya están chuecos y débiles.

