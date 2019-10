Maquillaje de ojos para Halloween para impactar solo con la mirada

Si tienes una fiesta de disfraces y quieres lucir increíble pero no quieres pintarte toda la cara, tenemos la solución ideal para ti, se trata del maquillaje de ojos para Halloween que te dará una mirada impactante y de acuerdo a la temporada sin dejar de lucir sexy, incluso no importa si se trata de un evento espontáneo, este maquillaje te hará lucir tan increíble que no necesitarás disfraz.

Los looks con los que Angelina Jolie ha traído a Maléfica a la vida en las alfombras rojas Ha impactado en las alfombras rojas de Maléfica al rededor del mundo

Maquillaje de ojos para Halloween

Murciélagos y sangre

Nada dice Halloween como los murciélagos y los colores rojo y negro, así que considéralos al crear un look espeluznante.

Maquillaje de ojos para Halloween - Pinterest

Maquillaje de bruja

Si buscas darle un giro a tu disfraz de bruja, agrega algunas lágrimas de glitter rojo y un cat eye súper marcado.

Maquillaje para Halloween - Pinterest

Maléfica

Si prefieres inspirarte en el sexy look de Maléfica, prueba un delineado gráfico negro y glitter en tonos morados.

Arañas

Otro elemento que no puede faltar en todo Halloween son las arañas que también puedes incorporar a tu maquillaje para un toque de terror.

Maquillaje de ojos para Halloween - Pinterest

Maquillaje de diabla

Si buscas darle un toque dramático a tu disfraz de diabla combina diferentes tonos de sombras rojas y agrega una decoración a tu ceja.

Te recomendamos en video: