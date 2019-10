Qué me pongo hoy: luce con estilo los tenis blancos en cualquier día y lugar

View this post on Instagram

Mitad sporty – mitad osito de peluche! ⠀⠀ Aquí lo más importante es crear capas con diferentes texturas. 🧸👟 ⠀⠀ —- ⠀⠀ Half sporty half teddy bear! The most important tip is to create layers with different textures. ⠀⠀ —- ⠀⠀ #treschicoutfits #teddyjacket #styleideas #sportychicqueen #sportychic #foreverchuck #chucktaylor #zapatillasblancas #converse #fashionblogger #fashiontips #quito #bloggeruio