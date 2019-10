Uñas de acrílico naturales: 5 ideas que te inspirarán

View this post on Instagram

رجعنالكوا بأقوى العروض و زي ما عودناكم ان عروض فرفالا مبتخلصش ١- عرض تنظيف البشرة (ماسك القهوة) بـ ١٥٠ج بدلًا من ٢٠٠ج ٢- عرض التريتمنت الاظافر بـ٢٥٠ج بدلًا من ٣٠٠ج ٣- ومازال عرض الاكريلك او الهارد چل مع اللون الچل بـ٥٠٠ج بدلًا من ٦٥٠ج Don't miss out on our offers⤵️ 1- facial ( coffee face mask) 150 l.e instead of 200 l.e 2- Nail Treatment 250 l.e instead of 300 l.e 3-Acrylic / HardGel nails extension With Gel Manicure 500 l.e instead of 650 l.e❗️❗️ @farfallanailcarestudio For reservation or more details Call us on 01276959622 / 0222666126