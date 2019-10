La coach de imagen personal María Paz Blanco nos cuenta cuál es su rutina de cuidado facial

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Cuando era adolescente, tenía muchas inseguridades. Luego, a mis 20, mi papá se enfermó de ELA y perdió al 100% la movilidad. Desde ahí, empecé a valorar y privilegiar mucho más el ser, estar saludable y agradecida de tener autonomía y un cuerpo sano. Hoy no sólo amo mi cuerpo, sino que lo cuido y respeto.

¿Qué desayunas normalmente?

Cuando voy a entrenar, me como un pan pita con queso mantecoso y pechuga de pavo. Si no, un omelette, pan de masa madre y un café cortado.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

Adoro las verduras. Los huevos y el queso son imprescindibles para mí. Además, como chocolate 85% cacao.

Actividad deportiva favorita

Soy amante del deporte. Hace más de un año que entreno cuatro veces a la semana en Motion.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

Hidratarse tomando mucha agua, un buen corrector de ojeras y llevar un outfit que me haga sentir maravillosa. La actitud determina todo.

¿Cómo es tu rutina demaquillaje?

Uso la base Double Wear Light de Estée Lauder, que es muy liviana. En mis cejas, aplico Brow Now de la misma marca. Para las ojeras, uso el concealer de Bobbi Brown, e iluminadores de la marca Becca.

¿Cómo cuidas tu piel?

Estoy probando hace tres semanas la línea Anti-Pigment de Eucerin y estoy fascinada. Ha bajado la intensidad de mis manchas y eso que no llevo ni un mes de tratamiento. También, adoro la Advanced Night Repair de Estée Lauder, me da lozanía y frescura en la piel. Finalmente, me hago faciales y lásers en la Clínica Dra. Carmen Moren, y no vivo sin mi factor 50 Anti-Age, también de Eucerin.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Mi útimo descubrimiento: dormir con una gorra de seda (Silke London) y aplicar, de medios a puntas, el sérum de noche 8 horas Magic Night Serum de Kérastase.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

No fumar, pero sí disfrutar de una copita de vino en la comida. Aprender a manejar el estrés y darme tiempo para mí.

¿Secreto de belleza heredado?

Limpiar y cuidar mi piel de día y noche. Jamás dormir con el maquillaje puesto e invertir en buenos productos.

