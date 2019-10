Estas son las formas de las cejas ideales según tu tipo de rostro

View this post on Instagram

What makes you special ? Shading By @kevinlebeautycenter Booking now with us: (Vietnamese & English) +84 908730238 +84 932138150 #eyebrows #eyebrowshaping #eyebrowspecialist #eyebrowsonfleek #eyebrowsonpoint #microblading #microbladingeyebrows #fmenbrows #microbladingbrows #brows #browsonfleek #browsonpoint #pmu #pmubrows #pmupermanentmakeup #permanentmakeup #permanentmakeupartist #art #artist #makeup #beauty #phibrows #phibrowsartist #hairstroke #fleek #eyelashes #asianeyebrows #vietnamesegirl