Mira estas 3 formas de llevar el balayage esta temporada

Las balayage cobrizas son una tendencia inspirada en el otoño, que le permiten a tu cabello lucir luz natural, sin necesidad de ser agresivos. Siendo una excelente opción para pieles morenas, sin embargo, a la pieles blancas las destaca, luciendo un look bronceado y atrevido. Si lo que deseas es realizar algo diferente y cambiar de look por completo, esta es la mejor opción, le dará a tu estilo un toque rebelde, pero sin dejar de ser dulce y muy femenina.