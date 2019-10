Strawberry brunette, el color de cabello perfecto para morenas

View this post on Instagram

Obsessed with this gorgeous rosy rouge-brunette colour & cut by Schantarra! 💖 She is still offering model pricing so contact her for details and to book in before she’s on the floor full time! @schanwow @redken @thesummitsocial @summitsalonservices @beautifulhairyyc @beautster @yycsalonfinder @bestofbalayage #EdgesExperience #EdgesBySchantarra #BrunetteHair #StrawberryBrunette #BrunetteRed #RedkenColor #RedkenStylist #RedkenSalon #YYChair #YYCsalon #YYCstylist #HairModel #HairGoals #BrunetteBalayage