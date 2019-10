Michelle Carvalho revela su método para prevenir la aparición de arrugas

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Con mucho amor propio.

¿Qué desayunas normalmente?

Tengo una empresa que me cocina. Se llama Wellness Fit Stgo (@wellnessfit2.0), y como lo que manda la nutricionista, entonces todos los días es variado y sano.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

La proteína.

Actividad deportiva favorita

Hago box y Muay Thai en RAAK (@raak_cl). Es un arte marcial muy popular a nivel global. También me gusta ir a Figurella (@figurellachile), un sistema de entrenamiento para mujeres, que combina 30 minutos de ejercicio localizado en una cabina de calor, con 15 minutos de oxigenoterapia y 15 minutos de presoterapia.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

Mucha agua y masajes de drenaje corporal y facial en Masare.

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

Solo me maquillo cuando tengo que asistir a eventos y me lo hace mi maquiladora personal, Pamela Cornejo (@pamecorca).

¿Cómo cuidas tu piel?

Voy a muchas clínicas estéticas, la verdad. Me hacen diversos tratamientos con láser, también me pongo botox en la frente para prevenir las arrugas, con el doctor Pablo Serrano, y me gusta hacerme masajes corporales y tratamientos con máquinas en Benestar Spa.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Una vez por semana, lo lavo en la peluquería con productos orgánicos de aloe vera.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

Me aplico Hipoglós en las ojeras cuando no he dormido, y en los labios cuando los tengo secos.

¿Secreto de belleza heredado?

Sin duda, usar Hipoglós. Es una pomada cicatrizante y regeneradora de tejidos.

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

No lavarme la cara todos los días antes de dormir.

