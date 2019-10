Mira cuándo cortarse el pelo según las fases de la Luna de octubre

Son 13 las lunaciones que se producen por lo que debes saber cuándo es propicio cortarse el pelo según las fases de la Luna, pues cada una de ellas dura aproximadamente 29 días y está dividida en cuatro etapas o fases. Éstas, pueden modificar: la vitalidad, energía, capacidad intelectual, sensibilidad, estado de ánimo, humor, dolores, pero sobre todo influir en tu cabello.

Contra la caída del cabello y la infertilidad: 10 beneficios de la vitamina B6 ¿Cómo prevenir la caída del cabello? Conoce los beneficios de la vitamina B6

Cortarse el pelo según las fases de la Luna

Cuarto Creciente

Si deseas que tu cabello crezca más rápido y esté bien fuerte, córtatelo en esta fase lunar. También es un buen momento para cortar las puntas que están resecas, lo que ayudará a mejorar la estructura general de los capilares. Es preferible cortarse el cabello entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde, cuando hay un aumento progresivo de la atracción lunar, esta lunación ocurrirá el 5 de octubre a las 16:47:05 UT.

Luna Llena

Marca justo la mitad del mes lunar. Este es el momento ideal para hacerse un gran corte de cabello. Si tu pelo está muy dañado, maltratado, seco y sin brillo o vida, no dudes en aprovechar la luna llena para cortarlo. Esto favorece a que crezca más abundante, sano, brillante y fuerte. El corte se debe realizar entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía, de preferencia un día antes de luna llena o el mismo día en que comienza esta fase. La siguiente será el 13 de octubre a las 21:07:51 UT.

Cuarto Menguante

Es igual a la luna en Cuarto Creciente, pero está en el sentido contrario. Si quieres que crezca, no se debería cortar en este período. Las mujeres que tienen mucha cantidad de pelo y demasiado volumen, deben cortarlo en esta fase. De esa manera se consigue que no crezca de forma tan acelerada y se podrá mantener el look por más tiempo. La próxima será el 21 de octubre a las 12:39:16 UT.

Luna Nueva

Es cuando la Luna no está visible, porque se ubica entre el Sol y la Tierra. En esta etapa no se aconseja realizarse ningún tipo de corte de pelo. Es una etapa dañina para las hebras, hay debilitamiento de las fibras capilares y mayor caída, esta ocurrirá el 28 de octubre a las 3:38:27 UT.

Si una mujer se depila en fase Luna Menguante, el crecimiento posterior será mucho más lento y débil, algo que no ocurre en fase creciente. En resumen, se recomienda cortarse el pelo en Luna Creciente o Luna Llena y depilarse en Luna Menguante, tal como lo reseña el portal “Fmdos”.

Pelo rosado: El boom de los tintes de moda 2019 Entre los tintes de moda 2019 están los de fantasía como el pelo rosado que se apoderó de este año y marcan la tendencia en todas las edades

Te recomendamos en video: