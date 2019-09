La bailarina de "Rojo" Tati Fernández nos cuenta sus mejores tips para mantener su piel impecable

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Valoro los aspectos que más me agradan de mí, y me doy cuenta de las cosas positivas que tiene mi cuerpo.

¿Qué desayunas normalmente?

Casi siempre, una marraqueta con mantequilla y un vaso de jugo. Si estoy muy apurada, como unos cereales.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

Soy vegetariana, casi vegana, por lo que mis comidas, generalmente, son livianas, y eso ha hecho que ame las pastas con ensalada de lechuga. Si se pudiera, las comería todos los días (ríe).

¿Actividad deportiva favorita?

¡Adoro la gimnasia! Podría estar todo el día haciendo trucos y elongando.

Trucos para disimular el cansancio en una mala noche

Levantarse motivada. Me gusta escuchar música en las mañanas. Generalmente, pongo mi música favorita y, literalmente, comienzo a bailar.

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

¡Me encanta el maquillaje! Nunca me falta mi delineado. Siempre me aplico corrector, base, polvos e iluminador. Para terminar, le doy un toque de gloss a mis labios.

¿Cómo cuidas tu piel?

Todas las mañanas, limpio mi cara con la Micelar Urban Skin Detox y me aplico mi crema favorita: Nivea Soft Mix it Berry Charming. Luego, en la noche, nuevamente, ocupo el agua micelar, y aprovecho de usar alguna de las mascarillas Urban Skin Detox, que se demoran sólo un minuto. Para terminar, uso la crema de noche Urban Skin Detox. Además, me aplico crema en todo el cuerpo. Lo que hago es mezclar mis Mix It y aplicármelas. ¡Es bacán!

¿Cómo mantienes tu pelo suave?

Pablo Zelaznog (@pablozelaznog) es quien mantiene mi pelito sano y salvo. Trato de no ocupar mucho la plancha de pelo, y los fines de semana uso una crema de hidratación que la dejo actuar por 20 minutos.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

Comer sano y tomar agua produce muchos cambios, tanto en nuestra piel, como en nuestro ánimo y cuerpo.

¿Secreto de belleza heredado?

Mis tías siempre me dicen: “Come aloe vera”.

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

¡Comer mucho chocolate! (ríe). Ahora sólo como de vez en cuando.