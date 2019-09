Emmy 2019: los vestidos que nos dejaron con la boca abierta

Una de las entregas más importantes que premia a lo mejor de las series comenzó con un desfile de luminarias que no escatimaron y sacaron a relucir sus mejores looks.

En esta edición podremos disfrutar de presentadores de lujo en algunas categorías de premios, entre los que están actores de las series nominadas como Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Kit Harington (Jon Snow), Lena Headey (Cersei Lannister), Sophie Turner (Sansa Stark), entre otros.

Viola Davis llegó con un clásico vestido blanco y negro.

Dascha Polanco también llegó con un vestido bicolor, ella optó por el rosa combinado con blanco y una 'ponytail'.

Laverne Cox lució un vestido con mucho movimiento en la ceremonia en la que podría convertirse en la primera mujer transgénero en llevarse un Emmy.

Emilia Clarke, llega con una línea clásica y atrevida, maquillaje y peinado discretos. Ese escote sólo ella podría lucirlo así.

Mandy Moore impactó con un vestido rosa y un peinado lleno de volumen.

Sophie Turner impecable.

god is a woman and her name is sophie turner #Emmys2019 pic.twitter.com/dn9dyYDnq6

