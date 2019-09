Así debes cuidar tu cabello si lo tiñes de negro

Si decidiste llevar tu melena negra pues te encanta la fuerza que el color da a tu personalidad y además brinda un brillo extra a tu cabello, es importante que lo cuides como debes para que luzca perfecto con el paso del tiempo.

El negro es el color más fácil de conseguir y mantener y no esclaviza ni me estropea el pelo, que le da un aspecto impecable y sano, además intensifica los rasgos haciéndote ver exótica, llamativa, misteriosa, elegante y súper sexy.

Ahora bien, se decidiste y quieres mantenerlo bonito al igual que tu cabello es importante que lo cuides para evitar que luzca seco, quemado o descuidado.

Te presentamos tips para lucir un negro perfecto

El lavado

Trata de lavarlo con poca frecuencia. Porque suele caerse con facilidad. El tiempo exacto entre una lavada y otra dependerá del champú que uses y las mascarillas que te apliques.

Intentar lavarlo siempre con agua fría

El agua fría potencia el brillo del negro y no estropea el pelo ni se lleva el color del tinte. Por supuesto que sea agua fría normal, no congelada.

Los productos

Lo ideal sería usar productos para cabello teñido que al mismo tiempo nutran mucho, pero yo no he encontrado ninguno a excepción de éstos, que por desgracia ya no veo en las tiendas. Pero vamos, que siempre será más aconsejable usar los específicos.

Nutrición

El pelo tan negro como mejor luce es estando hidratado y brillante, cuanto más sano y cuidado esté el cabello más tiempo durará el tinte. Usa champús y mascarillas nutritivas, sérums, aceites y mascarillas comerciales y caseras. Y cuanto menos usemos aparatos de calor y productos fijadores, mejor.

Masajes capilares

Potencian el brillo y también el riego sanguíneo consiguiendo que los tratamientos, aceites y mascarillas penetren mejor en el cabello, incidiendo en un negro más potente y bonito.

Exponerlo lo menos posible al SOL.

El sol aclara el cabello. En playa y piscina siempre cubre el pelo con telas, sombreros o gorras.

Protegerlo del cloro de la piscina y del agua de mar.

Antes de meterte al agua es unta en el pelo mascarilla o aceite, a modo de barrera. Haciendo eso el tinte no pierde color y sobre todo, el pelo no se daña ni reseca nada de nada. Y por supuesto: cuando llegues a casa, a lavar el pelo con productos muy nutritivos.

Alimentación

Cuanto mejor te alimentes más bonito tendrás el cabello, lo cual obviamente influye a la hora de lucir un negro intenso y brillante.

Reaviva el brillo de tu cabello con acondicionador casero de aguacate y cambur Existen muchas opciones en el mercado y empleando ingredientes de uso común en el hogar.

Te recomendamos en video: