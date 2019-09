La rutina de belleza de las coreanas para un cabello brillante

View this post on Instagram

El secreto está en el #peeling. Elimina las células muertas del cuero cabelludo, retira las impurezas y toxinas de la polución o los productos químicos, estimula la microcirculación sanguínea y deja el cabello listo para absorber los nutrientes de los productos que se aplicarán posteriormente. . The secret is in the #peeling. It removes dead cells from the scalp, eliminates impurities and toxins from pollution or chemicals, stimulates blood microcirculation and leaves the hair ready to absorb the nutrients of the products that will be applied in the next step. . . #dsddeluxe #trichology #haircare #healthyhair #peeling #exfoliacioncapilar #cuidadocapilar #cabello