Medicina Antienvejecimiento: lo que necesita saber sobre los sueros en la piel

Tener la piel seca o con acné, las defensas bajas, uñas quebradizas y hasta la caída del cabello, son condiciones que padecemos tanto mujeres como hombres por el día a día o por un estilo de vida nada favorecedor.

Sin embargo, fortalecer y recuperar la capacidad para que nuestro cuerpo esté saludable es el nuevo reto de la Medicina Bioreguladora. Con este nuevo modelo en la salud se busca priorizar la prevención de enfermedades para un futuro libre de afecciones. Es por eso que la ola de nuevos tratamientos para el cuidado facial, capilar, entre otros, cada día toman más fuerza.

Y para esto surge por ejemplo la sueroterapia, un término que se socializa con más frecuencia. Como su nombre lo indica, radica en la aplicación de sueros que aportan vitaminas y minerales que nuestro cuerpo usa para enfrentar diferentes enfermedades o circunstancias. "Todo paciente es apto para hacer uso de la sueroterapia, desde que sea mayor de edad. Aunque hay excepciones en pacientes jóvenes que son indicados para ese tipo terapia, ya que es de origen natural y no tiene efectos secundarios" explica a este medio el médico experto en antienvejecimiento, Felipe Buendía.

Prevenir el envejecimiento, revitalizar la piel, reducir los efectos del estrés e incluso, eliminar la resaca, son algunos de los efectos que este procedimiento puede lograr en el cuerpo. La terapia se basa en un proceso de detoxificación celular que, por medio de la aplicación de altas dosis de Vitamina C, de manera intravenosa, limpia el sistema digestivo, renal y linfático. Así, estimula al organismo para su recuperación natural, más rápida y efectivamente.

Es importante resaltar que antes de colocar el suero se hace una historia clínica como en cualquier procedimiento para analizar la alimentación y el estilo de vida que lleva la persona y así dar inicio y definir los sueros que necesita para su tratamiento.

El proceso es individualizado de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Según Buendía, la mayoría de personas se nutren con el suero y aclara que no deja efectos adversos "mucha gente cree que este procedimiento engorda pero no. No tiene efectos adversos, por el contrario lo que hace es que las defensas suban, la piel se vea mucho mejor, y que hasta el estado de ánimo mejore" agrega.

Actualmente existen cerca de 21 tipos diferentes de sueros estimulantes no solo para la belleza, también para reforzar con defensas incluso para tratar enfermedades virales que se dan de manera secuencial en las personas, la gripa es una de estas. También está el suero para estimular el funcionamiento del sistema osteoarticular, en el caso de quienes sufren lesiones por deportes o adultez. Otro que contiene vitamina C más complejo B, para reducir los niveles de estrés y ayudar al sistema nervioso central.

De acuerdo al experto, las dosis recomendadas dependen de cada paciente pero en promedio se aplican hasta cinco sueros, uno por semana y lo mejor de todo es que se empieza a experimentar el beneficio de manera inmediata tras su aplicación, “normalmente se realizan 5 dosis de sueroterapia, una por semana. Con esto logramos prevenir la degeneración de las células así como el daño que esto produce en el ADN del cuerpo. De igual forma recomendamos a los pacientes hacer un cambio de hábitos que le brinde mayor efectividad al tratamiento y, por supuesto, mejore el estilo de vida de los pacientes”, aseguró el experto en antienvejecimiento y longevidad.

Así, se ha configurado como una nueva propuesta de medicina complementaria y preventiva en múltiples casos. Es personalizada, por ello es importante realizar una evaluación no solo clínica sino física antes de someterse a una.

OTRAS TERAPIAS ANTIENVEJECIMIENTO

-Terapia de drenaje (desintoxicación de radicales pesados, toxinas y radicales libres con técnicas como la hidroterapia ionizante, las quelaciones, el barrido de radicales libres).

-Terapias de revitalización con procesos ortomoleculares.

-Terapia de especificación (células madre, el plasma rico en plaquetas o la bioresonancia).