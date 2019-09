Tabatha Pacer nos cuenta sus mejores tips para cuidar el cabello

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Nunca ha sido un tema para mí. Claramente, uno como mujer está acostumbrada a la comparación física, pero mi conocimiento es más importante. Eso mismo me ha ayudado a entender que mi cuerpo es hermoso como es, pero mi mente lo puede hacer aún más hermoso.

¿Qué desayunas normalmente?

¡Me cuesta mucho desayunar! Tiendo a dejar esta comida de lado por tiempo. Pero, si tomo, como algo simple: cereales con leche y jugo de naranja o tostadas con palta.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

Amo la comida italiana. ¡Me encantan las pastas!

Actividad deportiva favorita

Me gusta mucho el Pilates. Tengo una discopatía hace varios años y no se me hace fácil hacer deporte, pero Pilates y yoga me ayudan mucho.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

Los mejores aliados son los tratamientos refrescantes, unas buenas mascarillas para las ojeras o alguna crema. Ayudan a hidratar la piel y que se vea menos cansada.

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

Bastante larga (ríe). Suelo comenzar con mis ojos, ya que las sombras pigmentan mucho y pueden manchar el resto del maquillaje. Luego, sigo con la piel y polvos y, para finalizar, con contorno, rubor y labios. Mientras más colores, ¡mejor!

¿Cómo cuidas tu piel?

Actualmente, tengo mi rutina de skin care, basada en productos The Body Shop. Consiste, básicamente, en aplicar desmaquillante, jabón facial, tónico, sérum, contorno de ojos, crema, bloqueador y crema de noche.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Entrego mi pelo a un profesional que me hace buenos masajes y tratamientos. En mi casa, ocupo shampoo y acondicionador para mi tipo de pelo.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

El aceite de coco ayuda mucho al pelo. Me ha servido mucho hacerme masajes con el aceite en todo el pelo, ponerme una gorra y dormir con ella. Al otro día, lo lavo y se ve brillante y lacio.

¿Secreto de belleza heredado?

La rosa mosqueta sirve para muchas cosas, sobre todo, para el cuidado de la piel. Es un ingrediente genial para mantener la piel hidratada y sin manchas de sol.



¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

Apretarme los granos. Aún lo hago, pero ahora sólo me saco los puntos negros. Los granos hay que dejarlos vivir, de lo contrario, manchan la piel dejando una cicatriz visible.

Te recomendamos: