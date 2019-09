Libérate de la caspa con este remedio natural

Si estás desesperada porque la caspa no quiere salir de tu cabello y tu melena no es lo que deseas, entonces es importante buscarle una solución fácil de realizar y que su costo no sea tan elevado, así que nada mejor que los remedios naturales.

La caspa es un problema muy común, especialmente en las personas que tienen el cabello o muy graso o muy seco. Combatirla es un proceso bastante complicado, pues los shampoo anticaspa son o muy caros o no solucionan por completo el problema.

En esta oportunidad te presentamos una solución definitiva, mucho más sencilla y económica de lo que crees. Solo debes aprender a hacer tu propio shampoo de sal marina. Este tipo de shampoo es muy efectivo, porque los granos de sal funcionan como grandes exfoliantes, retirando toda la piel muerta de tu cuero cabelludo, que además obstruye tus poros, impidiendo que tu cabello crezca sano.

Te dejamos la receta para elaborar este shampoo y liberarte de la caspa al fin:

Ingredientes:

1 taza de jabón para bebés.

2 cucharadas de sal marina.

10 gotas de aceite de menta.

Modo de preparación

La receta es muy sencilla, solo debes mezclar muy bien todos los ingredientes y considerar que los granos de sal no se disolverán por completo, cosa que es mucho mejor, porque así no solo te limpiará, sino que también te exfoliará. Puedes usar este shampoo dos veces a la semana.

Es importante que además de lavar tu cabello con este shampoo, compres productos adecuados a tu tipo de cabello, de igual manera es importante mantener una dieta balanceada y evitar el calor excesivo de planchas, secadores, tenazas, etc.

Reaviva el brillo de tu cabello con acondicionador casero de aguacate y cambur Existen muchas opciones en el mercado y empleando ingredientes de uso común en el hogar.

Te recomendamos en video: