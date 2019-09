Vestidos & botines: ¿Cómo combinar este match de la primavera?

Algunos días de calor y otros de frío. La transición del invierno a la primavera es cada vez más rápida y no sabemos si abrigarnos o no. No queremos sentirnos sobre vestidas, pero tampoco resfriarnos ni pasar frío al final del día.

Lo ideal es empezar a incorporar algunas prendas más livianas al look, combinándolas con otras más invernales. A todas nos dan ganas de sacar los vestidos del clóset cuando vemos que amanece con sol y una buena alternativa para usarlos es con botines en vez de sandalias.

Una mezcla ideal para esta época de transición: la ligereza de un vestido, con la calidez de un botín. En el día podrás capear el calor, pero manteniendo tus pies abrigados para las mañanas y las tardes.

Si eres de las que invierte en botines, buenas noticias para ti. Estos zapatos tienen la gracia de ser súper versátiles, porque se pueden usar durante todo el año y se ven bien con pantalones, faldas, vestidos o shorts.

Existen de muchos tipos. De caña baja o alta, estampados o lisos, de taco alto o planos. Lo importante es que sean cómodos y combinables, para disfrutar de miles de opciones a la hora de usarlos. Pamela Victoria (@pamevictoria), experta en moda, también destaca la combinación de ambas prendas. “Mantienen los pies súper calentitos y se puede jugar usando vestidos de verano con panties”, dice.

¿Todavía no se te ocurre cómo usarlos? Dependiendo del tipo de vestido, la clave está en elegir un zapato del largo y la forma que más te acomode.

Casual

El vestido con largo midi, entre la rodilla y el tobillo, resulta perfecto para esos días raros en los que no hace ni frío ni calor. Muy versátil, se puede usar en cualquier época del año y siempre queda bien. Encuéntralo en un sólo color o con estampados. Acompañado de un botín plano, te dará un look casual, ideal para cualquier día de la semana.

Cowboy

El estilo vaquero se volvió full tendencia este año con la llegada de las botas cowboy en distintas formas, texturas y colores. Al usarlas, se transforman en las protagonistas. Si quieres lograr un outfit lleno de estilo, combínalo con un vestido estampado. “Puede ir acompañado de vestidos con flores o algún print medio folk, que puede ser tres cuartos, irregular o súper largo, para que se vea solamente la punta de los zapatos”, recomienda Pamela.

Urbano

En la moda urbana, o del street style, se prioriza la comodidad, pero sin dejar de lado las tendencias. Prendas llenas de carácter que te identifiquen, pero que también sean fáciles de combinar. Si buscas un look juvenil, moderno y minimalista, prueba usando botines súper angostos que terminen en punta o tipo calcetín, que además, ayudan a estilizar la figura. “Con un vestido negro ajustado y de largo tres cuarto, anda perfecto”, complementa Uribe.

Rockero

El botín corto, de punta cuadrada, ya sea de charol rojo, blanco o negro, lo verás en muchas vitrinas esta temporada. Se sienten muy cómodos, porque son más amplios que los zapatos que terminan en punta. ¿Una manera original para usarlos? Con un vestido corto, abierto a los costados y acompañado de una chaqueta biker de cuero negra para una apariencia más desenfadada.

Semi formal

La mezcla entre la formalidad de una camisa y la comodidad de un vestido, hacen que el vestido camisero se convierta en una excelente opción para ir a trabajar en primavera. Algunos sorprenden con una amarra en el medio, tipo cinturón, para ceñirlo a la cintura. Otros son más holgados, para quienes quieren sentirse relajadas y libres. Si por las mañanas no te quieres complicar pensando qué ponerte, lleva uno de estos al clóset y elige tus botines favoritos para complementarlo.

Aquí algunas ideas

