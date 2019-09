El prebob un corte de cabello que está de moda conoce de qué se trata

Si te aburriste de llevar el corte bob y de lucir un flequillo entonces es horas que apuestas a un cambio y esta vez te presentamos una nueva alternativa que es tendencia.

La melena larga y con raya al medio va ganando posiciones temporada tras temporada, mientras que el salvavidas por excelencia para las que no quieren un cabello ni corto ni largo. Si estamos buscando un cambio de look y no quieres esperar a que te crezca la melena, entonces la solución es la tendencia del prebob.

El prebob se trata de un corte cuyo largo llega a la altura de las orejas o mínimamente por debajo de las mismas, y se caracteriza por peinarse pegado a la cabeza y con las puntas hacia adentro. Resumiéndolo en una imagen mental: es el corte de pelo que muchas de nuestras madres llevaron en los 80

A este estilo de corte puedes agregarle si deseas flequillo abierto con el que termina de enmarcar el rostro, demostrando que éste (tanto recto como ligeramente ladeado) es perfecto para llevar con este tipo de corte.

Aunque este corte es perfecto si deseas eliminar el flequillo, puede peinarlo moviendo la raya del pelo unos centímetros fuera del centro, ladeando el flequillo y peinándolo hacia atrás. Con este sencillo gesto logra un look mucho más fresco y acomodas el flequillo mientras crece.

Otra forma de llevarlo es apostar por un efecto wet con horquillas o pasadores de aire infantil, una de las tendencias muy de moda actualmente.

Otra manera de llevarlo es dejar el flequillo lateral suelto como un mechón para dar volumen al peinado y una ligera ondulación.

Como verás, es un corte versátil, así que, si no quieres dejarte melena esta temporada, ésta es la opción perfecta para refrescar un poco tu look y dejar descansar, al menos durante unos meses, al bob de siempre.

Reaviva el brillo de tu cabello con acondicionador casero de aguacate y cambur Existen muchas opciones en el mercado y empleando ingredientes de uso común en el hogar.

Te recomendamos en video: