¿Qué anteojos de sol vas a usar? Estos son los imperdibles de la temporada primavera-verano 2019-2020

No son un accesorio más. Al igual que un lindo pañuelo o un buen cinturón, los anteojos de sol son cada vez más importantes, porque se encargan de complementar nuestro look, coronar nuestro estilo.

Dejaron de ser sólo un elemento funcional y por eso las grandes marcas imponen su propio estilo y los llevan a las pasarelas, como parte fundamental del vestuario. Monturas con brillos, marcos con forma de corazón, e incluso, estampados, predominarán esta temporada.

La coach de estilo e imagen, Lizzy Ossandón (@lizzyossandon), adelanta los modelos que más veremos en los próximos meses y nos da algunos tips para elegirlos. “Antes de comprar un par, es muy necesario que te los pruebes y observes cuál te queda mejor de acuerdo a la forma de tu rostro y el color adecuado según tu tono de piel y cabello. No sólo se basa en tu colorimetría, sino también en tu estilo y personalidad”, asegura.

XL

Mientras más grandes, mejor. Los maxi van a predominar, convirtiéndose en protagonistas del look. Dan un toque de extravagancia y, por su tamaño, protegen completamente el área de los ojos del sol.

Dorados

Siguen imperando con fuerza, otorgan un look sofisticado, sobre todo, cuando las monturas son metálicas. Este color favorece a quienes tienen, en su colorimetría, un subtono de piel más bien cálido. Si quieres lucir como una celebrity, el dorado es tu color.

Retro

Son una excelente apuesta, cuentan con una inspiración vintage, muy al estilo de los años 70. Los encontrarás con variadas formas, como corazón, nube o circulares, y en todos los colores imaginables, desde el azul claro hasta el rosa.

Aviador

Son considerados atemporales y el regreso de la película Top Gun los pone nuevamente en primera línea, aunque con algunos cambios o adaptaciones a las nuevas tendencias. Los veremos en rosa, amarillo, azul, e incluso, bicolor. A los rostros cuadrados les favorece este tipo de lente, porque suaviza las facciones.

Cuadrados

Directo de los años 70, llegan estos anteojos que favorecen a todos los rostros y nos dan un look con mucho estilo. Lo retro es tendencia y por eso veremos muchas siluetas cuadradas en diseños extra grandes

Ojo de gato

Inspirados en los años 50, también predominarán esta temporada, pasando por variados colores, como el rojo, que otorga un aspecto mucho más glamoroso. Nos ayudan a definir la mirada y afinar el rostro, como si los ojos sonrieran.

Rectangulares

Propios de los años 90 y 2000, vuelven de la mano de Kendal Jenner. Ni muy chicos ni muy grandes, los encontraremos con distintos marcos y colores, aportando un toque futurista al look.

Cadenas

Si antes fueron las cuerdas de cuero o los cordones bordados el accesorio de moda para los anteojos, este año vuelven con una nueva versión: cadenas de plástico. No sólo sirven para ayudarnos a no perder los lentes, o no preocuparnos de dónde dejarlos, sino que aportan un toque de color, como si se tratara de un collar más. Las podremos encontrar en tonos dorados y plateados, para un look más sofisticado, o más fuertes y vibrantes.

Te recomendamos en video