5 tips para lucir un flequillo corto increíble

View this post on Instagram

Nuevos cortes de pelo!! Aquí estoy preparando este post que os enseñaré el lunes en el #blogdecheska de @holacom con el increíble nuevo look de @jenniferbucovineanu está total!! Os gusta? #bob #bangs #flequillocorto #newhaircut 💇💇💇feliz viernes!! @blowmodels