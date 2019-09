Tatuajes pequeños: 10 ideas que las chicas discretas amarán

View this post on Instagram

🥀✨🥀 Small rose for @losg.94 ! Always a pleasure to do roses 🙂 Thank you for the trust! . #small #tattoo #tattoos #smalltattoos #tinytattoo #rose #rosetattoo #tattooplacement #tattooidea #tatouages #utrecht #amsterdam #amsterdamtattoo #smalltattooss #smalltattoosforgirls #dutchtattoos #simple #minimaltattoo #fineline #finelinetattoo